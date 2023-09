Zilliacus: “Inter, buon lavoro di Zhang sul mercato. Serve per successo a lungo termine”

L'attenzione di Thomas Zilliacus continua ad essere sull'Inter. In attesa di capire se prima o poi le parole lasceranno spazio ai fatti, l'imprenditore finlandese via social non smette di seguire e commentare l'attualità nerazzurra. Stavolta, attraverso il suo profilo Twitter, ha condiviso un suo giudizio sul lavoro fatto dal club nella sessione di mercato appena terminata. In particolare sull'aspetto economico.