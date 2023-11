CorSera / Juve-Inter, la partita più lunga del campionato: nerazzurri favoriti perché…

Il percorso delle due squadre è comune: sconfitte dal Sassuolo e pari col Bologna, con la vittoria dell’Inter a Bergamo a fare la differenza, campo in cui la Juve non è andata oltre il pari.

E dal punto di vista dei gol, Allegri, che l’anno scorso ha vinto due volte su due contro Inzaghi, ha incassato solo un gol in più (7 contro i 6 dell’Inter) ma ne ha segnati 10 in meno dei nerazzurri in 12 partite.

“Quanto basta per considerare l’Inter come principale candidata al titolo” aggiunge il quotidiano.

Intanto gli allenatori restano col fiato sospeso per i 30 calciatori impegnati con le nazionali in giro per il mondo: 16 sono nerazzurri, 14 bianconeri.

“Vogliono giustamente sapere in tempo reale se in qualche campo lontano è successo qualcosa a un loro uomo oppure — come è naturale — a un avversario. Gol, infortuni, espulsioni, partite trascorse in panchina: tutto può alterare questo delicato ecosistema chiamato Juve-inter” conclude il Corriere della Sera.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.