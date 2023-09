CorSera – L’Inter ha un vantaggio sul Milan. Resta solo da migliorare…

"Inzaghi e Pioli la pensano allo stesso modo e infatti, dopo le rispettive vittorie su Fiorentina e Roma, entrambi hanno messo in guardia i propri giocatori. La sosta per le Nazionali, con 17 nerazzurri e 15 rossoneri convocati, in questo senso è una grana. Ma anche l’occasione per mettere a fuoco quali sono i margini di miglioramento. Partiamo dall’Inter, che almeno nella formazione titolare può contare sulla continuità, vantaggio non da poco.