CdS – Inter, Lautaro unico re: “Con Lukaku finta nel peggiore dei modi, la verità è che…”

Lautaro Martinez unico re di Milano. Romelu Lukaku per il capitano dell’Inter è un capitolo chiuso. L’amicizia è finita, togliere il belga dai social è stato un segnale, non rispondere alle domande dirette sulla questione una diretta conseguenza di quanto accaduto. Non c’è margine per restare amici, sottolinea oggi il Corriere dello Sport e “contro la Fiorentina, è accaduto qualcosa di ancora più significativo. Dopo avergli servito l’assist per il primo gol, infatti, per esultare insieme, Thuram ha fatto lo stesso gesto di Big Rom, puntandogli addosso gli indici. Beh, Lautaro, non solo non ha replicato come faceva con l'ex-collega, ma ha subito detto: «No, no». Forse voleva pure aggiungere di non farlo più, ma sarebbe stato troppo. Ad ogni modo, si è trattato di un messaggio deciso, rivolto non solo a Thuram, ma pure al mondo. E chissà, magari, con un destinatario principale: il nuovo attaccante della Roma.