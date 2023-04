Corsera – Notte da vera Inter: E Inzaghi sa sempre come rialzarsi in momenti così

L’uno-due nerazzurro, nell’arena del Da Luz, vale un pezzo di semifinale e in quel caso a Istanbul, il 10 giugno, ci sarà almeno un’italiana

Marco Astori

"Una notte da vera Inter". Non usa giri di parole il Corriere della Sera per descrivere la grande vittoria dell'Inter sul campo del Benfica, che mette i nerazzurri in una situazione di grande vantaggio in ottica passaggio del turno. Si legge: "Barella l’accende di testa, Lukaku la chiude dal dischetto. L’uno-due nerazzurro, nell’arena del Da Luz, vale un pezzo di semifinale e in quel caso a Istanbul, il 10 giugno, ci sarà almeno un’italiana.

Simone Inzaghi sa sempre come rialzarsi nelle serate senza un domani, all’apparenza buie e imperscrutabili. La fine, anche stavolta, è dolcissima. Il Benfica dovrà superarsi mercoledì a San Siro per ribaltare il verdetto. L’Inter non sbaglia niente e ottiene quanto merita. Una squadra accorta e coraggiosa al tempo stesso, abile a tenere alto il baricentro senza calare mai l’attenzione, lesta a chiudere le linee di passaggio e a colpire con le ripartenze. Se nel primo tempo l’involuto Lautaro sbaglia da pochi passi un’occasione gigantesca, a inizio ripresa Barella, il più piccolo della compagnia insieme a Dimarco, sbuca dal niente sul secondo palo e sfrutta alla perfezione il cross lungo da sinistra di Bastoni.

Il Da Luz, rosso come il fuoco, è ammutolito. Dumfries, come aveva fatto a Oporto, si supera con un salvataggio prodigioso e favorisce il rigore provocato dall’ex Joao Mario e trasformato con la freddezza del campione da Lukaku, entrato al posto di Dzeko. Il capolavoro è compiuto. La speranza dell’Inter e degli interisti è che ora la banda di Simone non si perda più nella foresta delle proprie insicurezze e sappia sfruttare l’ennesima magica notte europea per recuperare terreno in campionato".