Il CorSera su Padelli: “Errore di valutazione che l’Inter sta pagando carissimo. In estate…”

La sconfitta contro la Lazio ha portato ad un momento di riflessione in casa Inter. A riportarlo è il Corriere della Sera che sottolinea un errore di valutazione fatto dalla dirigenza:

“L’Inter si interroga, valuta i rischi futuri e gli errori passati. All’Olimpico la sconfitta è arrivata per errori individuali: «Abbiamo regalato due gol», ha sentenziato l’allenatore. Non aver preso un portiere in estate è diventato un problema non appena Handanovic (rientrerà con la Samp) si è fermato. Un errore di valutazione di tutti, dirigenza e staff tecnico. Essere stati costretti ad affidarsi a Padelli, inattivo da tre anni e in scadenza a giugno, è stato un azzardo pagato carissimo”.