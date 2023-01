CorSera – Pericolo altri casi Skriniar: l’Inter deve stare attenta anche alla corsa Champions

"Ma questa squadra a due facce deve stare molto attenta anche alla corsa Champions: la qualità dei nerazzurri è sicuramente all’altezza dei primi quattro posti, però i continui scricchiolii sono inquietanti e per un caso Skriniar che scoppia oggi (dopo la puntata di agosto) domani ne possono nascere altri, fra giocatori in scadenza e big da sacrificare sul mercato per mettere in pari i conti, all’interno di una autogestione finanziaria che non potrà durare in eterno. Altrimenti, con margini di manovra così ristretti, sarà complicato non vivere altri equivoci alla luce del sole".