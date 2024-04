Un'eventuale vittoria stasera contro il Cagliari avvicinerebbe ancora di più l'Inter alla seconda stella. E fino ad obiettivo raggiunto Simone Inzaghi non vuole distrazioni e metterà in campo la migliore formazione possibile: "Al di là degli squalificati Pavard e Lautaro, andranno in campo i titolari. Nemmeno Mkhitaryan dovrebbe essere risparmiato, nonostante la diffida. Così in difesa, sulla destra, toccherà a Bisseck. Mentre in attacco per affiancare Thuram continua ad essere favorito Sanchez, con Arnautovic in ogni caso pronto alla staffetta. Dopo 4 mesi, torna tra i convocati Cuadrado", scrive il Corriere dello Sport.