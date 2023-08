CorSport su Lautaro: “Lascia il segno subito a modo suo. Risposta indiretta a…”

"Sette minuti e undici secondi. Il tempo di allacciare gli scarpini che Lautaro Martinez lascia il segno sul debutto in campionato dell’Inter. Lo fa a modo suo, senza uscire dal copione, ossia gonfiando la rete e trascinando i suoi verso il primo successo stagionale". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al timbro di Lautaro Martinez, a segno due volte nel match d'esordio contro il Monza per il 2-0 dell'Inter contro i brianzoli.

"Nel primo tempo un tocco vincente a pochi passi dalla porta sull’assist di Dumfries, per confermarsi leader e capitano della squadra non solo per la fascia al braccio, ma anche con i fatti in area di rigore. Nella ripresa il solito copione si ripete, stavolta l’assist è dell’ultimo arrivato Arnautovic, rifinito in bellezza da Lautaro con un altro tocco da distanza ravvicinata. La condizione non può essere ancora al meglio, ma il Toro è già caldo al punto per l’assalto alla seconda stella. Una risposta indiretta anche al Napoli campione in carica, trascinato a sua volta da una doppietta di Osimhen: il nigeriano e l’argentino l’anno scorso sono stati capocannoniere e vice del campionato, rispettivamente con 26 e 21 gol all’attivo. Stando alla prima giornata, la storia è destinata a ripetersi", commenta il CorSport.