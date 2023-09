Corvino: “Fiorentina? Perdere con l’Inter ci sta: a volte è meglio…”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Pantaleo Corvino, ds del Lecce, ha parlato così della Fiorentina: "Siamo solo alla terza giornata di campionato... siamo solo alle "prove di trasmissione". Questa è una fase in cui siamo ai nastri di partenza. I giudizi ora sono frettolosi, sia in un senso che in un altro. Intanto la Fiorentina ha superato il playoff di Conference e perdere contro l'Inter ci sta: a volte meglio perdere 4-0 che 1-0. Una volta, con il Lecce di qualche anno fa, perdemmo 6-0 a San Siro e mi presentai negli spogliatoi con i pasticciotti, per far capire alla mia squadra che sapevo che il gruppo aveva dato tutto".