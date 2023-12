Cosmi: “Inter, eliminazione dalla Coppa Italia non è un dramma. Magari questa sconfitta…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Serse Cosmi ha commentato l’eliminazione dell'Inter dalla Coppa Italia per mano del Bologna. "Qualcosa è mancato anche all’Inter, bisogna riconoscerlo. Penso che non ci sarà nessun contraccolpo: è un passaggio a vuoto. Non rientra nel dramma un’eliminazione in Coppa Italia, sicuramente dolorosa perché davanti al proprio pubblico ma gli obiettivi dell’Inter sono altri due".