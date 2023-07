Cosmi: “Inter obbligata a vincere? Ha dato la sensazione in due anni…”

Serse Cosmi sarà una delle voci della nuova radio ufficiale della Lega Serie A e nel giorno del lancio ufficiale ha rilasciato una intervista ai media presenti. Questo il suo parere a proposito del prossimo campionato, a mercato però ancora da definire per diverse squadre: "Per me il Napoli resta la squadra più forte, non ha vinto casualmente il campionato. L'ho seguito molto e ha vinto perché davvero era la più forte. Anzi, per ciò che ho visto io avrebbe meritato più di tutte le altre di andare in finale di Champions.

Ora c'è la curiosità di vedere Garcia in sostituzione di un vincente come Spalletti, non è facile. Il Milan mi incuriosisce molto, è un corso nuovo che mi incuriosisce. La Juve farà un campionato di vertice, sono strasicuro. L'Inter è obbligata a vincere perché ha dato la sensazione di aver perso due Scudetti e non è proprio così: forse due anni fa, ma non propriamente l'ultimo. Poi non mi fate parlare della Roma perché sarei troppo di parte... E c'è la Lazio che è in Champions e credo con Sarri abbia iniziato un percorso molto coerente".