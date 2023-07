Costa (Libero): “Lukaku? L’Inter gli faccia fare dichiarazione d’amore e lo riporti a Milano”

C’è un altro fattore: più passa il tempo, più la squadra si avvicina pericolosamente all’inizio del campionato senza alcune pedine fondamentali. Manca il portiere, un difensore, un centrocampista e la fatidica punta. Il sostituto di pari livello di Romelu ancora non c’è. Se davvero eravamo pronti a investire 40 milioni per ricomprare Lukaku perché non abbiamo ancora trovato 6 milioni per Sommer? Eppure si sapeva da settimane che Onana sarebbe stato ceduto... Non è che forse speravamo di strappare migliori condizioni al Chelsea? Magari Lukaku si pente realmente e il Chelsea è pronto a fare un bello sconto pur di non tenersi un giocatore fuori rosa. Se non siamo in grado di prendere sul mercato alternative migliori, viva la LuLa.