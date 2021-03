Costacurta: “L’Inter mi piace molto. Conte? Ho avuto un tecnico simile e vi assicuro… “

Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha analizzato il momento positivo che sta attraversando l'Inter

Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha analizzato il momento positivo che sta attraversando l'Inter. Questo il commento dell'ex giocatore: "Forse solo l'Atalanta in questo momento la vedo vicina all'Inter come condizione atletica, entusiasmo e organizzazione. La Juve sulla carta è quella che potrebbe riuscire avvicinarsi, ma sia la Juve che il Milan adesso li vedo lontani. A me l'Inter in questo momento piace molto. Scudetto? Aspetterei ancora solo perché abbiamo visto che in questo ultimo anno gli alti e bassi sono clamorosi, legati molto a fattori esterni".