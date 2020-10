Costacurta: “Champions? L’Inter può far bene. Ma sarà in difficoltà per tutto l’anno se…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport al termine del derby tra Inter e Milan, perso dai nerazzurri 2-1, Alessandro Costacurta, ex capitano rossonero, ha commentato così il match di San Siro:

“Conte secondo me ha parlato di attacco e occasioni mancate davanti per spostare un po’ l’attenzione dalla difesa, dato che i gol sono arrivati per errori individuali. Secondo me, l’Inter andrà in difficoltà per tutta la stagione per come Conte vuole farla giocare in campo aperto. Non ha difensori troppo veloci e con Bastoni la situazione non sarebbe migliorata così tanto. In Champions credo che l’Inter possa arrivare in fondo. Mercoledì affronta il Gladbach, squadra solida. E’ un girone difficile, ma che può superare“.

(Fonte: Sky Sport)