VIDEO / Inter-Milan 1-2: nerazzurri stanchi e spreconi, il Milan ne approfitta

Finisce male il primo derby della stagione per l’Inter che viene superata per 2 a 1 dal Milan. Succede tutto nel primo tempo dove i rossoneri trovano il doppio vantaggio (rigore di Ibra e raddoppio dello svedese pochi minuti dopo). L’Inter non sembra però intenzionata a mollare e trova il gol che la rimette in partita con Lukaku. I nerazzurri continuano a macinare gioco e nella ripresa hanno tre occasioni per pareggiare, tutte nitide, ma Barella, Hakimi e Lukaku non capitalizzano al meglio. Calano i ritmi nella ripresa e si fa sentire la stanchezza per gli impegni delle nazionali e i nerazzurri ci provano fina alla fine senza però trovare il gol del pari. Nerazzurri che ora dovranno prepararsi per la sfida di Champions League di mercoledi 21 ottobre