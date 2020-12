Costacurta: “Inter favorita con la Juve. Ma in questo momento preferisco Conte nonostante…”

«Secondo me in un certo senso il discorso eliminazione è accantonato perché poi rimane sempre. L’Inter ha cambiato qualcosa. Conte ci ha regalato un piano B ed è una cosa positiva e penso che la squadra nerazzurra sia la candidata principale». Billy Costacurta ha parlato così del momento dei nerazzurri e della lotta per il campionato. L’ex difensore rossonero ha anche aggiunto: «Penso che la Juve sia la squadra più forte valutando la componente dei giocatori. Se devo racchiudere le squadre sia come allenatore che come società la Juve non è più la mia favorita anche se è insieme con l’Inter. Degli allenatori delle due formazioni preferisco ancora Conte. Nonostante un paio di falli commessi in queste partite, soprattutto in CL, secondo me è preferibile al momento avere in panchina Antonio. Nonostante Pirlo, in un certo senso, sta facendo scoprire qualcosa di nuovo ai giocatori e questo è molto importante».

(Fonte: SS24)