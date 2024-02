"Li possiamo giustificare? Un pochino sì. L'Inter è una delle squadre più forti d'Europa, non dimentichiamocelo", commenta Costacurta

Ai microfoni di Sky Sport, Billy Costacurta ha voluto sottolineare i meriti difensivi dell'Inter nel successo per 4-2 contro la Roma:

"Dybala e Lukaku insufficienti? Non dimentichiamoci chi avevano davanti. Una difesa che ha preso pochissimi gol. La Roma ha giocato bene, non è stata aiutata da Dybala e Lukaku ma avevano contro dei difensori forti forti. Li possiamo giustificare? Un pochino sì. L'Inter è una delle squadre più forti d'Europa, non dimentichiamocelo"