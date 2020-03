Costacurta: “Eriksen? Dopo 55 giorni mi aspettavo di più. L’Inter non è strutturata per…”

Ospite come di consueto negli studi del Club di Sky Sport, Alessandro Costacurta si è soffermato su quanto accaduto nel match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter, terminato 2-0 in favore dei bianconeri allenati da Maurizio Sarri. Ecco le sue parole:

“Sarri sapeva la forza dell‘Inter e quindi ha tenuto la concentrazione della Juventus alta. Eriksen? Oggi è entrato nel momento peggiore dell’Inter. Ma mi aspettavo di più da lui. Non è uno che dribbla come fa Dybala. Ha sicuramente qualità, ma dopo 55 giorni mi aspettavo un impatto diverso. L’Inter secondo me non è strutturata per reggere per due tempi contro le grandi. Cala nella ripresa, è una costante“.

(Fonte: Sky Sport)