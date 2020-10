Costacurta: “Mi spiace dirlo perché è un generoso, ma errori pesanti di Vidal”

Al termine della gara di Champions tra Inter e Borussia Moenchengladbach ha parlato l’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta a Sky Sport:

“Rammarico perché l’Inter ha subito solo due gol. La difesa si è comportata bene, mi spiace dirlo perché è un generoso, ma i due errori di Vidal sono stati pesanti. Vidal in area non deve mettere il piede, come Kolarov nel derby. È mancata lucidità, non devi essere aggressivo, in area bisogna stare attenti, Thuram non sarebbe andato da nessuna parte. La solidità nella fase difensiva dell’Inter possa far svoltare l’Inter. Ci sono errori che influenzano il risultato. Credo che da giocatore ti rendi conto che bisognerebbe dare qualcosa in più. Anche oggi (ieri, ndr) errori in fase difensiva dell’Inter”.