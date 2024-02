Le parole dell'ex calciatore: "Il problema è che la Juve è brava ad anestetizzare le avversarie, non ho mai visto l'Inter anestetizzata come all'andata"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Juventus di questa sera: "Io vedo una squadra che è più forte dell'altra e che la gestirà fino alla fine. C'è differenza: il problema è che la Juve è brava ad anestetizzare le avversarie, non ho mai visto l'Inter anestetizzata come all'andata".