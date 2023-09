Costacurta: “Lautaro, che scaltrezza sul gol. Ha un ventaglio di opzioni incredibili”

«Credo che alcune riserve abbiano fatto bene. Carlos Augusto o Pavard, ha dimostrato di essere un ottimo acquisto. I titolari erano un po' in difficoltà. Non è una sorpresa che l'Inter, o che comunque una qualsiasi squadra, possa soffrire in un campo così. Su quei campi là si fa fatica: sono squadre forti tecnicamente e fisicamente». Così Alessandro Costacurta ha parlato della formazione di Inzaghi e della prestazione contro la Real Sociedad nella prima partita del girone di Champions League.