Costacurta: “Lukaku potrebbe dare più fastidio di Ibra. Per il Milan la prova…”

L'ex difensore rossonero ha parlato del derby che si giocherà domenica prossima

«Noi difensori del Milan così bravi non ci aspettavamo un assist così bello da Bergomi sul gol di Serena». In pratica a Skysport si è giocato il derby degli ex. Da una parte l'ex capitano nerazzurro e dall'altra Billy Costacurta. Sull'attualità ha detto: «Quando hai di fronte un armadio da 1.90 con la velocità di Lukaku, come abbiamo visto contro la Lazio, in un certo senso ho l'impressione che sia immarcabile. Ibraè più bravo a fare la sponda, a far inserire i giocatori. Ma forse per come gioca l'Inter adesso Lukaku potrebbe dare più fastidio dello svedese».