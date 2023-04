Cremonese-Atalanta 1-3 risultato finale: vincono i nerazzurri di Gasperini

Vince l'Atalanta di Gasperini e mette pressione all'Inter. I bergamaschi battono la Cremonese per 3-1 in trasferta nel primo anticipo del sabato di Serie A e si portano a due punti dalla squadra di Simone Inzaghi, impegnata tra circa un'ora al Meazza contro la Fiorentina. Cade ancora invece la formazione di Ballardini, che sembra ormai vicina alla retrocessione.

Ospiti in vantaggio a fine primo tempo con De Roon, abile ad approfittare di una cavalcata di Zapata e di un intervento rivedibile di Aiwu sul cross del colombiano. La squadra di Ballardini pareggia i conti al 56' con Ciofani, che dal dischetto firma l'1-1 approfittando del rigore concesso per mani di Toloi. Gasp pesca forze fresche dalla panchina e Hojlund si mette in proprio al 73', prima di servire Boga che riporta i suoi avanti da pochi passi. Nel finale arrotonda anche la squadra di Gasperini con Lookman che chiude i conti al 93'.