Cremonese-Inter, Darmian a Inter TV: “Vogliamo cancellare il passo falso, cerco sempre…”

L'Inter viene da una settimana delicata, sulla quale è pesata soprattutto l'amarezza per la sconfitta contro l'Empoli. I nerazzurri di Inzaghi sono alla ricerca dei tre punti, stasera. Ecco le parole di Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV: "Se sappiamo sempre rialzarci? Abbiamo questa opportunità, oggi è una partita importante per noi: vogliamo cancellare il passo falso fatto con l'Empoli. Sicuramente scenderemo in campo per portare a casa i tre punti".