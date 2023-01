Cremonese-Inter, nerazzurri in cerca di riscatto: le quote dei bookmakers

Per riscattare il ko contro l'Empoli, è necessaria una prova convincente da parte della squadra di Inzaghi

Gianni Pampinella

Dopo il secco 3-0 rifilato al Milan, che ha permesso di mettere in bacheca il primo trofeo stagionale, l'Inter è andata incontro all’ennesimo blackout di questo 2022/2023. In un “Monday night” sulla carta favorevole, a festeggiare è stato l’Empoli, corsaro al Meazza con uno 0-1 finale che ha gettato nuove ombre sulla solidità dei nerazzurri. Per riscattare il ko, è necessaria una prova convincente contro una compagine invischiata nella lotta per una salvezza che, al momento, pare assai complicata. Per i traders, la marcia dell’Inter potrebbe riprendere già nella gara di Cremona.

Inter, per la zona Europa ci sarà da lottare - Con il Napoli ormai a +13 in classifica, in casa interista l’attenzione inizia a spostarsi soprattutto sulla difesa del piazzamento in zona Champions, attorno al quale le pretendenti non mancano. Nonostante il brutto ko di pochi giorni fa, le quote Betclic prevedono una probabile affermazione esterna, quotata a 1.48. Il successo grigiorosso è invece indicato a 6.25 (a 6.00 su Sisal), con il pari a 4.62 (a 4.50 su Sisal).

Cremonese, contro l’Inter la maledizione è… lo “Zini” - Le prime volte potrebbero essere il tema principale della serata dei ragazzi di Ballardini. Sulla strada della ricerca della prima vittoria in campionato, infatti, si pone ora anche un altro ostacolo statistico: in tutte le sue partecipazioni in Serie A, infatti, la Cremonese non è mai riuscita a imporsi sull’Inter tra le mura amiche. L’ultimo precedente giocato a Cremona risale al 6 aprile 1996 e il risultato finale fu 2-4. La ripetizione del punteggio è oggi data a 55.00 da Betclic (a 45.00 da Sisal). I gol, comunque, non dovrebbero mancare: 1.64 per l’Over 2.5, 2.16 per l’Under 2.5 (quest’ultimo a 2.10 su Sisal).

Si rivedrà la Lu-La? - Nei momenti di difficoltà, le grandi squadre sanno di poter contare sui propri campioni per risollevarsi. Ecco quindi che, in casa Inter, i nomi indicati per gonfiare la rete e sbrogliare la matassa sono sempre i soliti: Lautaro Martínez, con quota-gol Betclic a 2.15, ed Edin Džeko, a 2.25. La speranza di Simone Inzaghi e di tutto l’ambiente, oltre a ritrovare il ritmo e i tre punti, è quella di rivedere il Romelu Lukaku dei tempi d’oro. Anche se il suo impiego è tutt’altro che certo, per Betclic la quota di un gol del belga è a 2.15. I padroni di casa faranno invece probabile affidamento su David Okereke, già a segno all’andata e ora quotato a 5.00 (a 4.00 su Snai).