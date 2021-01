Criscitiello: “Conte? Invece di protestare ammetta un fatto. E si chieda allo specchio se…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Michele Criscitiello non ha ammesso di non aver apprezzato particolarmente le proteste di Antonio Conte nei confronti di Maresca, arbitro di Udinese-Inter. Ecco le sue parole:

“Conte può arrabbiarsi con Maresca per un minuto in più o in meno di recupero ma sarebbe cambiato poco. Se Lautaro e Lukaku si fermano questa squadra non ha mai il piano B. Possiamo dare la colpa a Maresca. Ma Conte dovrebbe anche ammettere che questa squadra, finora, tranne alcuni sprazzi di luce propria non ha mai dato continuità alla sua stagione. Le macchie europee non vengono via con un tocco di candeggina ma se non vinci un campionato nell’anno in cui ad essere capolista è un Milan giovane costruito per arrivare quarto e non primo qualche domanda andrebbe fatta davanti allo specchio“.

(Fonte: TMW)