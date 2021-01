Bergomi: “Inter, Conte non deve protestare così. Resista alla pressione. Può dare di più”

Il pareggio di Udine lascia l’amaro in bocca in casa Inter, che fallisce anche l’aggancio al Milan in testa alla classifica. Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, ha analizzato così la prestazione della squadra di Antonio Conte:

“Penso che l’Inter sia questa da un anno e mezzo. Non so se è sufficiente per vincere. Non credi che possa migliorare più di tanto. Il calo di Lautaro e Lukaku? Penso sia un caso. Lautaro ha avuto l’occasione per sbloccare la partita. Udine è un campo difficile per tutti. In quelle occasioni devi fare gol”.

Bergomi ha poi continuato: “L’eliminazione in Champions è stata una sorpresa, pensavo potesse passare il girone. Conte è il valore aggiunto: la protesta a Udine è giusta, ma non in quel modo alla fine. Può dare ancora di più alla squadra. Gli è rimasta dentro nella testa, ma ha sbagliato modi. Deve resistere alla pressione“.

(Fonte: Sky Sport)