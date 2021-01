Criscitiello: “Mercato, sarà settimana di strategie. Inter? Faccio una previsione su Eriksen”

Michele Criscitiello si sbilancia e prevede per Christian Eriksen una permanenza all’Inter. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ha infatti dichiarato:

“L’Inter difficilmente troverà una soluzione per Eriksen. Sarà un’ultima settimana di strategie e arriveremo come sempre all’ultimo giorno. Faccio la mia previsione: Gomez va, Dzeko ed Eriksen restano. Dzeko ad una settimana dalla fine del mercato non accetta qualsiasi destinazione. E’ una situazione ingarbugliata in cui deve prevalere il buon senso. Il vero problema della Roma è la società“.

(Fonte: Tutti Convocati)