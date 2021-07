Criscitiello: “Inter, Inzaghi farà fatica dopo Conte. Suning? C’è una verità”

L'analisi del giornalista: "Inzaghi farà fatica perché subentrare nello spogliatoio di Conte, con gli uomini di Conte non è una banalità"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato così dell'Inter e della stagione che verrà: "Per l'Inter non sarà un anno facile. Se non fai mercato e non sostituisci bene chi se ne è andato (Hakimi e aggiungo anche Conte), non puoi pensare di essere più forte degli altri solo perché sul petto hai il tricolore. La verità è che l'Inter ha cambiato i suoi programmi e dal pensare al vincere per far crescere il brand anche in Cina si è passati alla riduzione dei costi al famoso "tiriamo a campà". Lo scorso anno è andata bene, sul finale, perché Conte ha fatto da Presidente e da mental coach ma anche perché non c'era nessuno in grado di opporsi.