Criscitiello: “Inzaghi frigge il pesce con l’acqua. Qualche colpa l’avrà, ma…”

Nel suo editoriale su Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato anche del lavoro di Simone Inzaghi in casa Inter :

“Tra un disastro societario e l’altro (riferimento a Skriniar, ndr), c'è ancora qualcuno che crede che il male sia Inzaghi. Se pensate che Simone sia Guardiola forse rimarrete delusi ma se c'è qualcuno che sta friggendo il pesce con l'acqua è proprio l'allenatore dell'Inter. Non ha Brozovic, gli hanno preso Lukaku rotto, Skriniar gioca con sotto già la maglietta del Psg, hanno rinnovato il contratto ad Handanovic e si è dovuto inventare Chala play pur di far girare la squadra. Qualche colpa l'avrà anche Inzaghi ma sicuramente, oggi, è quello che mantiene a galla la barca. L'Inter non vincerà lo scudetto perché il Napoli è più forte ma su altri fronti sta lottando con il coltello tra i denti”, si legge.