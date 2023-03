Criscitiello: “Italia? Mancini sta provocando. Deve andare a casa perché…”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Michele Criscitiello , giornalista, ha commentato così le convocazioni diramate dal ct dell'Italia Roberto Mancini : "Con queste convocazioni, Mancini, sta provocando. Dice che non abbiamo italiani e che i club non glieli fanno giocare, però poi abbiamo 3 squadre ai quarti di Champions, 2 ai quarti di Europa League. Lui non è contento di questi traguardi, perchè smentiscono la sua tesi.

Non ha fatto nemmeno i complimenti ai club per i successi raggiunti. Deve andare a casa, a maggior ragione dopo il fallimento del Mondiale. Si deve dimettere, perchè si sa che non lo manderanno mai via perchè Mancini a livello mediatico e politico, è forte. Come è andato via Ventura doveva andare via anche Mancini", ha concluso.