"Il campionato è iniziato ma all’Udinese non lo hanno comunicato", il commento di Michele Criscitiello su Udinese-Juve

Michele Criscitiello , direttore di Sportitalia, ha commentato così i risultati della prima giornata di Serie A, dando anche un giudizio sulle favorite per lo Scudetto:

"Il campionato è iniziato ma all’Udinese non lo hanno comunicato. La Juve, come scritto una settimana fa, è la favorita per lo scudetto. Napoli solido. Inter concreta ma incompleta. Solita Roma. Lecce, cuore e gioco ma serve la punta. Lazio ieri senza difesa. Oggi, Milan!"