Tuttosport su Sanchez: “Frigge all’idea di tornare all’Inter tanto che ha detto no a…”

Correa resta in uscita e l'Inter spera di trovare l'incastro giusto per poi andare su Sanchez, prenotato da tempo

Gli zero minuti giocati da Correa contro il Monza possono essere letti anche come un segnale di mercato. Il Tucu è in uscita e l'Inter spera di trovare l'incastro giusto per poi andare su Sanchez, prenotato da tempo.