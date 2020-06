Criscitiello: “Male Conte, l’Inter non ha né gioco né mordente. Eppure la società…”

Nel suo editoriale per TMW, Michele Criscitiello ha fatto il punto sulla stagione dell’Inter, parlando in termini critici dell’operato di Antonio Conte alla prima stagione sulla panchina nerazzurra:

“L’Inter, come società e proprietà, lo ha accontentato su tutta la linea. Ha fatto un mercato a 4 stelle in estate, a 5 stelle in inverno e adesso che il mercato è ancora fermo l’Inter è già la prima protagonista. Però questa squadra non ha gioco, non ha mordente e soprattutto non ha la mentalità vincente. Leggere queste cose, sapendo di parlare di una squadra di Antonio Conte, fa un certo effetto. E’, però, un dato di fatto che al primo anno Conte non raggiunge il 7 in pagella, anzi, forse si ferma al 6. Sufficienza stiracchiata. Qualche buco questa rosa ce l’ha, certamente, non diciamo che dovesse vincere lo scudetto al primo anno. Però l’Inter doveva fare di più in tutte le competizioni”.

(Fonte: TMW)