"Il Milan continua a viaggiare in questo finale di stagione. Peccato che sia troppo tardi per lo scudetto ma non per lasciare il segno nell’Europa di serie B. I numeri impressionanti dell’Inter e l’inizio non stupendo del Milan hanno condizionato la stagione rossonera. La società rinnova pubblicamente la fiducia a Pioli, il Mister che scemo non è se la tiene stretta e tra il silenzio nei periodi bui e una canzone tolta a San Siro prima dei match indovina la strategia per restare inchiodato a Milanello"