Criscitiello: “Mourinho ha fatto un macello, è sul viale del tramonto da anni”

"La Roma ha perso tanti treni per colpa del suo condottiero. Ha fatto un macello in panchina, insultato tutti, spostato l’attenzione dal campo e mai ha dato una mezza spiegazione tattica. Calciatori bruciati, come i soldi, e una sola coppa vinta che l’anno prima non conoscevano neanche alla Uefa. Mourinho è sul viale del tramonto da anni e non è un caso che l’unica proposta vera gli sia sempre arrivata dal calcio saudita. Se lo paghi come uomo immagine fai un affare ma se da lui ti aspetti gioco e risultati, allora, resterai deluso".