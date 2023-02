Criscitiello: “Il Napoli che vince è una notizia doppia per il calcio italiano. L’Inter…”

"Vince il Napoli ed è una notizia per il calcio italiano ma la notizia è doppia: vince a mani basse per netta superiorità. Spalletti è noioso, ci ha anche stufato. Il Milan campione d'Italia in un mese perde tutto con tutti. L'Inter perde in casa con l'Empoli e pareggia con la Samp ad un passo dalla B. La Juventus fa 0 punti con il Monza. Ci fanno divertire tutte tranne il Napoli che non conosce soste. Almeno in Coppa ha lasciato la mano alla Cremonese. Napoli è il trionfo della competenza e della programmazione. Non ci sono soldi buttati dalla finestra e c'è la competenza di liberarsi dei big e di vincere con i perfetti sconosciuti. Luciano e Cristiano la stanno facendo grossa. Giuntoli è un figlio del calcio di Provincia e questo scudetto dovrà goderselo per tutta la vita.