De Paola: “Juventus? Schifoso ci siano intercettazioni in piazza. Paese incivile”

Paolo De Paola, noto giornalista, in collegamento con TMW Radio ha parlato di quanto sta vivendo la Juventus nell'ultimo periodo tra campo e fuori. Focus in primis sul rettangolo verde: "Allegri in questo momento non si tocca, l’ho criticato a lungo però contro la Fiorentina ho visto una rabbia nella squadra trasmessa dall’allenatore e che non avevo visto in molte partite. Mantenere la barra dritta in un momento del genere va apprezzato. La vittoria con la Fiorentina è importante ed è arrivata con la volontà. In questo momento è secondario risalire in classifica, così come il gioco, adesso bisogna tenere compatta la squadra e l’ambiente. In questo momento tutto l’ambiente deve compattarsi intorno ad Allegri che sta diventando il fulcro della rinascita della Juventus.”