Criscitiello: “Inter imbarazza, sarà come il Milan. Bluff Suning: da potenza mondiale a…”

Nel consueto editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, Michele Criscitiello torna ad attaccare la società Inter, così come fatto nei giorni scorsi.

Dopo aver elogiato la prestazione dei nerazzurri contro la Juventus, infatti, il giornalista è tornato sulle vicende societarie, commentando le voci sempre più insistenti riguardo a una prossima cessione da parte di Suning a un fondo d’investimenti (BC Partners in pole):

“La situazione societaria, invece, che sta vivendo l’Inter mette in imbarazzo un po’ tutto il sistema (…). Pensavamo che i fondi fossero il male del Milan e l’Inter avesse trovato la strada giusta. Qualche mese dopo ci ritroviamo con l’Inter che potrebbe avere la stessa organizzazione societaria del Milan. Suning rischia di diventare un grande bluff. Da potenza internazionale a società che ritarda i pagamenti e che, a malapena, garantisce la continuità. Va bene il covid, va bene che il Governo cinese ha chiuso i rubinetti ma da Suning ci aspettavamo altre garanzie; anche perché più che investire, in Italia, hanno buttato soldi: finora, per non vincere nulla“.

(Fonte: TMW)