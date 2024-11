Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha parlato - dopo l'ultima vittoria in Champions League dell'Inter , quella contro il Lipsia - di Simone Inzagh i e del lavoro che sta facendo per il club nerazzurro da quando è arrivato a Milano. «Quando fai 11 clean-sheet significa che funziona tutto e che quelle cose Simone Inzaghi le prepara nel dettaglio. E quando non siamo ad Appiano Gentile che è blindato, lui fa un capolavoro», ha sottolineato il giornalista.

«Purtroppo il tecnico nerazzurro, non lo so, non ha l'appeal del fratello che era un grande campione, non ha l'appeal di Thiago Motta che casomai fa chic perché è brasiliano ma poi l'abbiamo visto con la maglia della Nazionale italiana. Forse non ha neanche l'appeal di Mourinho che urla e sbraita però non porta a casa i frutti, non ha l'appeal di Fonseca che si mette il giubbetto e fa notizia. Simone Inzaghi non fa notizia, ma è un grandissimo allenatore e una grande persona», ha continuato sul tecnico nerazzurro riferendosi alle critiche accese nei confronti del mister.