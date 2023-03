Criscitiello: “Spezia una delle peggiori della Serie A, stasera per l’Inter mi aspetto…”

"Lo Spezia è una delle squadre peggiori del campionato, credo che la differenza sia tantissima. Prima e dopo l'Europa si perdono punti, non mi aspetto sorprese. L'Inter deve avere la testa al Porto, ma anche in campionato, perché la corsa Champions è ancora viva. Il Napoli è andato, il Milan è lì, Roma e Lazio sono mine vaganti, la Juventus è a -15 ma non si sa mai, l'Inter non può permettersi altri passi falsi".