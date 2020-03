Crouch e l’aneddoto su Ronaldo: “La prima volta lo incontrai a Ibiza. Con la pancia tentava…”

Peter Crouch ha svelato al Daily Mail un simpatico aneddoto su Ronaldo. L’ex attaccante inglese ha raccontato il suo incontro con il Fenomeno: “Ero in vacanza a Ibiza e l’ho visto in spiaggia. Era in mezzo a bottiglie di birra e cercava di tenere in equilibrio un posacenere con la sua pancia. Ogni volta che finiva di bere, la top model che era con lui ne portava subito un’altra. Ovviamente, non ho perso l’occasione di chiedergli una foto. Mi aspettavo che mi riconoscesse, ma la verità è che non aveva idea che io fossi un giocatore professionista. Non sono sicuro che i nostri stili sarebbero stati compatibili, ma 90 minuti con lui mi avrebbero reso felice”.

