Cruciani: “Mourinho gran colpo. Di Canio? Non ha detto chissà cosa, non l’ha insultato”

Le parole del conduttore radiofonico: "Io sono laziale ma riconosco che Mourinho alla Roma è stato un grande colpo mediatico"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha parlato così del momento della Juventus e non solo: "Pirlo non ha bisogno del badante, non è mica solo. Due anni fa è stato commesso un errore fatale in un momento di megalomania o di presunzione: hanno fatto fuori un vincente per l'ignoto, hanno subito l'onda del brutto gioco. Mourinho? Io sono laziale ma riconosco che è stato un grande colpo mediatico. Non ha azzerato il successo di Conte, ma la depressione che c'era a Roma. Di Canio? Non ha detto chissà cosa, ma nella sua posizione di commentatore non si sarebbe spinto a dire che è il peggio del peggio. Non gli ha detto "figlio di una mignotta", non l'ha insultato. Al momento Mourinho è un grande colpo: risolleva un ambiente", ha concluso.