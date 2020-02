Cruciani: “La Fiorentina non ha perso per l’arbitro. Chiamate l’ONU. Commisso…”

Intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, Giuseppe Cruciani ha detto la sua in merito alle furiose polemiche arbitrali scoppiate dopo Juventus-Fiorentina e la reazione del presidente viola, Rocco Commisso:

“Commisso è un presidente alla vecchia maniera per adesso, ha interpretato il sentire della tifoseria, nonostante sia americano. Poi si sono accodati tutti gli altri. La Fiorentina non ha perso per colpa dell’arbitro. L’arbitro è anche andato al Var a rivedere il rigore, non basta neanche quello, allora chiamate l’Onu. Detto questo per me il secondo non è rigore“.

(Fonte: Tutti Convocati)