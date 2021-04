Julio Cruz: “Pareggio delle avversarie, grande opportunità per l’Inter. Amo tantissimo…”

Grande ex della sfida, Julio Cruz è intervenuto ai microfoni di Inter TV per parlare della grande opportunità che hanno i nerazzurri contro il Bologna.

Julio Cruz è intervenuto in diretta con Inter Tv per parlare del match contro il Bologna: "Ho cercato di adattarmi sempre a tutti gli attaccanti. Lukaku e Lautaro sono due giocatori fortissimi, non avrei problemi con nessuno di due. Lukaku sta facendo cose pazzesche, mi piace vedere giocatori così all'Inter. Volevo giocare con la maglia dell'Inter, era un sogno. Oggi sarà una partita difficile sapendo come Sinisa gestisce la squadra per affrontare questa partita. La cosa buona è che le avversarie dell'Inter hanno pareggiato, nessuna ha fatto quello che doveva fare. L'Inter ha una grandissima opportunità. L'Inter può fare una partita importante, per vincere lo scudetto".