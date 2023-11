Nessun problema fisico per Marko Arnautovic : l'attaccante dell'Inter era stato colpito duramente in occasione del match contro l'Estonia, mettendo in apprensione lo staff medico nerazzurro e quello dell'Austria.

Tutto rientrato, come confermato dal ct austriaco Ralf Rangnick in conferenza stampa: "Sono tutti a disposizione. Ogni giocatore è pronto per entrare in azione. Scenderanno in campo i migliori undici e proveremo a giocare al meglio".