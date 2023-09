Ct Slovacchia: “Skriniar-Inter? Non so come sia finita, non voglio giudicare”

Le parole di Calzona: "La storia di Skriniar l’ho letta sui giornali. Era stato messo sul mercato, non so perché non è stato ceduto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Francesco Calzona, ct della Slovacchia, ha parlato così di Milan Skriniar: "La storia di Skriniar l’ho letta sui giornali. Era stato messo sul mercato, non so perché non è stato ceduto. Alla fine è andato a scadenza, ha scelto un’altra opzione. Siamo alle solite cose, bisogna conoscere le dinamiche societarie perciò non voglio giudicare la sua cessione. Ora è in una squadra di primissimo livello, lui è molto contento e ne ho parlato con il giocatore. Skriniar è contento del gioco del PSG, di Luis Enrique. Non so come sia finita con l’Inter".