Cuadrado: “I 15 punti? Mancano dettagli, speriamo non li ritolgano. Guadagnati sul campo”

Juan Cuadrado ha commentato la qualificazione della Juventus alle semifinali di Europa League dopo la partita con lo Sporting finita uno a uno. E si è soffermato anche sui quindici punti ridati ai bianconeri, almeno per il momento, dal Collegio di Garanzia del Coni che ha annullato la sentenza sulle plusvalenze e rinviato la decisione ad un nuovo processo davanti alla Corte Federale.

«Puntiamo alla finale di Europa League, dopo tanto tempo senza l'obiettivo finale dobbiamo dare il cento per cento. Lo meritiamo e lavoreremo dando il massimo per tutti, fino alla fine. I quindici punti che ci hanno ridato? Mancano ancora dei dettagli ma sono contento e speriamo che possano rimanere così e non ce li tolgano perché li abbiamo guadagnati sul campo al di là di tutto quanto è successo. Dybala? Ha fatto un gol bellissimo, ci sentiamo ogni tanto, siamo molto amici», le parole del colombiano.