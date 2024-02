Cuadrado festeggia la vittoria dell’Inter sui social. Tifosi Juve lo insultano

L'ex giocatore bianconero è assente per infortunio ma è un giocatore nerazzurro. Il post con cui si è complimentato coi compagni per la vittoria non è piaciuto ai suoi ex sostenitori

Il suo post è sicuramente quello che potremo definire il più particolare nella sua semplicità. E ha mandato su tutte le furie i tifosi della Juventus. Cuadrado ha giocato poco in questa stagione, per un infortunio, ha deciso di operarsi, è fermo da mesi e resterà ancora out a lungo.